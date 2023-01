POL-VER: KORREKTUR: ++ Ev.-luth. Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck und Polizeiinspektion Verden/Osterholz laden zu Gottesdienst (Veranstaltungsreihe "BRENNPUNKT") zum Thema Sicherheit und Polizei ein ++

Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Verkehrsunfall auf der L158 Langwedel. In der Nacht zu Sonntag, den 29.01.2023 kam es auf der L158, Große Straße in Langwedel zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige Verdenerin befuhr mit ihrem Honda CR-V die Große Straße in Langwedel in Fahrtrichtung Verden. Aufgrund eines kurzen Blickes auf ihr ...

