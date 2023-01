Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Sonntag, den 29.01.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Verkehrsunfall auf der L158

Langwedel. In der Nacht zu Sonntag, den 29.01.2023 kam es auf der L158, Große Straße in Langwedel zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige Verdenerin befuhr mit ihrem Honda CR-V die Große Straße in Langwedel in Fahrtrichtung Verden. Aufgrund eines kurzen Blickes auf ihr Mobiltelefon, geriet sie in den Gegenverkehr, bemerkte dies und lenkte schlagartig nach rechts ein. Dadurch kollidierte sie mit der Leitplanke am Straßenrand, wurde zurückgeschleudert und kollidierte ebenfalls mit dem Heck und der Leitplanke. Die Fahrzeugführerin wurde dabei nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000EUR.

Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Achim. Am Freitagnachmittag, den 27.01.2023, kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw im Parkweg in Achim. Die bislang unbekannten Täter entwendeten aus einem kurzzeitig unverschlossenen Pkw, Ford Mondeo, die Geldbörse samt Inhalt einer 49-jährigen Geschädigten aus Achim. Durch den oder die unbekannten Täter wurde eine Geldbörse, diverse Dokumente, EC- und Kreditkarte sowie Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern liegen zurzeit nicht vor. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Diebstahl aus unverschlossenem Einfamilienhaus

Oyten/Ortsteil Bassen. Am Mittwochabend gelangten bislang unbekannten Täter durch eine unverschlossene Tür an der Gebäuderückseite in das tatbetroffene Einfamilienhaus im Grenzweg in Oyten/Ortsteil Bassen und entwendeten dort diverse Elektrogeräte. Der Geschädigte befand sich nach ersten Erkenntnissen während der Tatausführung im Wohnzimmer des betreffenden Gebäudes. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über eintausend Euro. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter der Rufnummer 04207-911060.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruchdiebstahl in Ärztehaus mit mehreren betroffenen Praxen

Lilienthal. In der Nacht von Freitag, den 27.01.2023, auf Samstag, den 28.01.2023, verschafften sich unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr Zugang zu einem Ärztehaus in der Hauptstraße in Lilienthal. Im weiteren Verlauf wurden insgesamt drei Arztpraxen betreten, bei einer vierten Arztpraxis blieb es bei einem versuchten Einbruch. Der oder die unbekannten Täter erlangte Diebesgut von bislang unbekanntem Wert. Wer etwas beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791 3070 zu melden.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Lilienthal. Am Abend des 28.01.2023 zwischen 18:00 Uhr und 21:45 Uhr kam es in Lilienthal, in der Trupermoorer Landstraße, zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie einige Räumlichkeiten und erlangten Diebesgut von bislang unbekanntem Wert. Die Täter flüchteten unerkannt. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791 3070 zu melden.

Taschendiebstahl in Schwanewede

Schwanewede. Bislang unbekannte Täter entwendeten am 28.01.2023 gegen 11:10 Uhr eine Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten, welche sich zu diesem Zeitpunkt in einem Einkaufsmarkt in der Blumenthaler Straße befunden hat. In der Geldbörse befanden sich wichtige persönliche Dokumente sowie Bargeld. Hinweise werden von der Polizeistation Schwanewede unter 04209 918650 entgegengenommen.

Diebstahl einer Geldbörse aus geparktem Pkw

Schwanewede. In der Nacht von Freitag, den 27.01.2023, auf Samstag, den 28.01.2023, entwendeten bislang unbekannte Täter im Heideweg in Schwanewede eine Geldbörse aus einem am Straßenrand geparkten Pkw, indem der Pkw auf bislang unbekannte Weise geöffnet wurde. Hinweise werden von der Polizeistation Schwanewede unter 04209 918650 entgegengenommen.

Sachbeschädigung an Pkw

Ritterhude. In Ritterhude, in der Straße "An der Weide", beschädigten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag, den 27.01.2023, auf Samstag, den 28.01.2023, einen Pkw, indem sie mehrfach gegen den Pkw traten. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter 04292 811740 bei der Polizeistation in Ritterhude zu melden.

