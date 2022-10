Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 64-Jähriger bei Motorradfahrer verletzt

Olpe (ots)

Auf der B 55 hat sich am Montagmorgen (17. Oktober) gegen 9 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem 70-jährigen Autofahrer und einem 64-jährigen Motorradfahrer ereignet. Dabei befuhr der Pkw-Fahrer zunächst die B 54 und beabsichtigte, auf die B 55 in Richtung Waukemicke abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der in Richtung Rhode unterwegs war. Durch die Kollision der Fahrzeuge stürzte der Kradfahrer und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.

