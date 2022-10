Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht "In der Trift"

Olpe (ots)

In der Trift hat sich am Montag (17. Oktober) gegen 21 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem flüchtigen Motorrollerfahrer ereignet. Dabei befuhr der Unbekannte die Straße in Richtung Biggestraße, als er in Höhe eines Supermarktes mit dem Roller stürzte. Dabei rutschte er mitsamt des Krades in einen Pkw, der sich im Gegenverkehr befand. Der Autofahrer hielt umgehend an und wollte zusammen mit seinem Beifahrer dem Rollerfahrer helfen, dieser ergriff jedoch die Flucht. Die Zeugen versuchten noch, den Rollerfahrer festzuhalten, dieser lief jedoch in Richtung Stellwerkstraße davon. Eine sofort eingeleitet Fahndung der Polizei verlief negativ.

Die Unfallbeteiligten beschrieben den Flüchtigen folgendermaßen:

- 25 bis 29 Jahre - ca. 1,70 m bis 1,75 m - ca. 85 Kilo - normale Statur - sehr kurze Haare bis Glatze - dunkel gekleidet.

Eine Überprüfung des Motorrollers ergab, dass dieser in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli 2022 im Steigerweg in Olpe gestohlen wurde. Die Polizei sucht daher dringend Zeugen. Diese wenden sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-4110 an das Verkehrskommissariat Olpe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell