Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw-Fahrer nach Unfallflucht ermittelt

Kirchhundem (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Sonntag (16. Oktober) gegen 17:30 Uhr auf der Mühlenstraße in Albaum ereignet. Dabei erhielten zunächst die Feuerwehr und die Polizei Kenntnis von einer auf der Fahrbahn befindlichen Ölspur. Ermittlungen ergaben, dass diese in einen Vorgarten bis zu einer beschädigten Mauer führte. Mithilfe von Zeugen konnte schnell ermittelt werden, dass diese von einem beschädigten Pkw ausging. Ein 78-Jähriger konnte als möglicher Fahrzeugführer ermittelt und wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Aufgrund des Verdachtes einer Trunkenheitsfahrt mit anschließender Flucht beschlagnahmten die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein. Zwei Blutproben wurden entnommen. An dem Fahrzeug genau wie an der Mauer entstand Sachschaden. Die Feuerwehr und eine beauftragte Firma reinigten die Fahrbahn.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell