Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Medizinischer Notfall sorgt für Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 17:00 Uhr kam es in der Hermann-Schnaufer-Straße in Weil der Stadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Opel-Fahrer war dort in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße unterwegs, eine 48-jährige Frau befuhr mit ihrem Hyundai die Hermann-Schnaufer-Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe eines Supermarktes verlor der 58-Jährige mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein. Der Opel prallte in der Folge zunächst gegen einen auf der linken Fahrbahnseite stehenden Blumenkübel und kollidierte schließlich mit dem Hyundai der 48-Jährigen. Passanten begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst eintraf. Dennoch verstarb der 58-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Hyundai-Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro an dem Opel und etwa 15.000 Euro an dem Hyundai. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Blumenkübel wird auf 300 Euro geschätzt.

