Feuerwehr Altenbeken

FW-PB: Vorankündigung - Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Altenbeken

Altenbeken (ots)

In der Eggegemeinde findet am kommenden Samstag, den 08.10.2022 der sogenannte Berufsfeuerwehrtag statt. Ab 09:00 Uhr besetzen die Jugendlichen für 24 Stunden das Altenbekener Feuerwehrgerätehaus, um den Alltag einer Berufsfeuerwehr hautnah zu erleben. Auf dem Programm stehen Aus- und Fortbildung, Sport und Spiele sowie realitätsnahe Übungseinsätze in allen drei Ortsteilen der Gemeinde Altenbeken. Dazu werden auch Großfahrzeuge eingesetzt. Für mögliche Beeinträchtigungen bittet die Jugendfeuerwehr die Bürger um Verständnis.

