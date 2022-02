Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220210-5: Kriminalbeamten gelingt Schlag gegen mutmaßliche Betäubungsmittelhändler

Bergheim (ots)

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Bergheim-Oberaußem haben Polizisten am Mittwochmorgen (9. Februar) eine erhebliche Menge Betäubungsmittel und mehrere gefälschte Impfausweise sichergestellt. Die beiden Wohnungsinhaber (32, 36) nahmen die Beamten vorläufig fest. Derzeit ist geplant sie noch heute dem Haftrichter vorzuführen.

Kriminalbeamte erwirkten bei ihren Ermittlungen wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels in nicht geringen Mengen einen Durchsuchungsbeschluss gegen die 32-Jährige. Am Mittwochmorgen fanden die Polizisten in der Wohnung und im Keller des Ehepaars nicht nur Utensilien, die auf den eigenen Konsum der beiden Beschuldigten schließen lassen, sondern auch Betäubungsmittel in unterschiedlichster Form. Neben rund 180 Potenztabletten stellten die Beamten etwa 3,5 Kilogramm Amphetamin und Methamphetamin, 985 Ecstasytabletten, knapp 600 Gramm Marihuana, 375 Gramm Haschisch, 38 Einheiten LSD und etwa 15 Gramm Kokain sicher.

Die Kriminalbeamten stellten außerdem sechs gefälschte Blanko-Impfpässe und einen gefälschten Impfpass, der auf die 32-jährige Beschuldigte ausgestellt war, sicher. Die beiden Beschuldigten waren der Polizei bereits in der Vergangenheit wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. (akl)

