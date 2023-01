Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ERGÄNZUNG: ++ Sprengung eines Geldautomaten ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

ERGÄNZUNG: ++ Sprengung eines Geldautomaten ++

Oyten. Heute, 27.01.2023, gegen 02:40 Uhr, haben bisher unbekannte Täter einen Geldautomaten bei einem Supermarkt, der in der Straße Wehlacker liegt, gesprengt. Der Geldautomat hat sich in einem Vorraum befunden, bei dem es sich um den Eingangsbereich des Supermarktes handelt.

Ersten Informationen zufolge flohen die Täter unerkannt mit einem dunklen Fahrzeug über die Achimer Straße in Richtung A 1. Die alarmierte Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus. Diese sind bisher negativ verlaufen.

Bei der Sprengung wurde nach derzeitigem Stand niemand körperlich verletzt. Zumindest im Eingangsbereich entstand erheblicher Gebäudeschaden. Der Gebäudeschaden lässt sich auf zumindest 50.000 EUR einschätzen.

Es erfolgte eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung am Tatort. Dabei waren unter anderem die spezialisierte Tatortgruppe sowie Forensiker der Polizeiinspektion Verden/Osterholz im Einsatz. Zum Diebesgut können bisher keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen, welche andauern, übernimmt nun die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

Kennzeichendiebstähle in Ottersberg (Anmerkung: Ort ergänzt)

Heute, 27.01.2023, gegen 00:00 Uhr, stahlen bisher zwei unbekannte Täter die Auto-Kennzeichen eines VW Touran. Der graue VW Touran war der Großen Straße (Straßennamen ergänzt) in Höhe des dortigen Pflegeheimes unweit der Bushaltestelle "Amtshof" am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bassen abgestellt. Ein Zeuge bemerkte die Tat und setzte den Notruf ab. Ersten Informationen zufolge flüchteten die Täter mit einem silbernen Toyota. Die alarmierten Polizeibeamten lösten sofort Fahndungsmaßnahmen aus, konnten die Täter jedoch nicht mehr antreffen. Die beiden Täter werden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben.

Weiterhin stellte die Polizei auf dem Gelände eines größeren Einkaufszentrums, welches in der Straße Posthausen liegt, einen weißen Opel Corsa fest, bei dem die Kennzeichen fehlten. Der Opel war auf dem Parkplatz vor dem dortigen Outlet-Geschäft abgestellt. Ob die Kennzeichendiebstähle mit der Sprengung des Geldautomaten im Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft. Auch hier dauern die Ermittlungen an

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell