POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz v. 26.01.2023 Hier: KORREKTUR ++ Mehrere Verkehrsunfälle auf der A 27 in Richtung Cuxhaven - keine Verletzten ++ (Anmerkung: Zeit zu 05:05 Uhr korrigiert)

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 26.01.2023 LANDKREIS VERDEN ++ Einbruch in Apotheke ++ Verden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke in der Straße Holzmarkt. Die bisher unbekannten Täter zerstörten eine Fensterscheibe und stiegen durch diese in die Innenräume ein, welche die Täter dann durchsuchten. Ersten Informationen ...

mehr