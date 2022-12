Polizei Bielefeld

POL-BI: Teenager verhindert Einbruch

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein junger Bielefelder verscheuchte am Dienstag, 06.12.2022 einen Einbrecher, der bereits die Eingangstür beschädigt hatte.

An einem Mehrfamilienhaus an der Webereistraße führten Handwerker am Vormittag laute Arbeiten durch und die Haustür stand auf. Gegen 10:55 Uhr nutzte ein Einbrecher diese Situation und schlug an einer Wohnungstür eine Scheibe ein.

Der anwesende junge Bewohner war auf die Geräusche an der Eingangstür aufmerksam geworden. Als er nachschaute, erkannte er eine Hand, die durch das Loch in der Scheibe griff. Der Jugendliche machte sich lautstark bemerkbar, so dass der Einbrecher von seiner Tat abließ und aus dem Treppenhaus verschwand.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell