POL-PDKL: Unfallverursacher fährt unter Alkoholeinfluss gegen Hauswand

Rehborn (ots)

In der Nacht von Samstag, 06.08.2022, auf Sonntag, 07.08.2022, kam es in der Hauptstraße in Rehborn zu einem Verkehrsunfall indem ein Opel Corsa zunächst durch einen Zaun an einen Carport und anschließend gegen eine Hauswand fuhr wobei ein Schaden von ca. 20.000 EUR verursacht wurde. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle wobei er jedoch ein Kennzeichen seines Fahrzeugs verlor. Dies führte dazu, dass der alkoholisierte 18-jährige Unfallverursacher im Anschluss festgestellt werden konnte. Er muss nun mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. |pilek

