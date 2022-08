Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Obermoschel (ots)

Am 04.08.2022 gegen 12.00 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Ford Transit die Kreisstraße 20 von Lettweiler in Richtung Obermoschel. In einer Rechtskurve kam er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und drehte sich mehrfach auf der Straße. Er kam dann rechts im Straßengraben zum Stehen. Durch den Unfall wurden er und sein Beifahrer leicht verletzt. Die Insassen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden. Am PKW entstand Totalschaden. |pirok

