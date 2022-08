POL-PDKL: Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Dielkirchen (ots) - Am 03.08.2022 zwischen 01.00 Uhr und 13.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Bachstraße in Dielkirchen geparkten Ford Eco Sport. Die rechte Fahrzeugseite wurde hierbei zerkratzt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion ...

