POL-PDMT: Bretthausen - Vollbrand eines leerstehenden Einfamilienhauses

Höhr-Grenzhausen (ots) - Am Dienstagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren einen in der Bahnhofstraße in Höhr-Grenzhausen geparkten, schwarzen Van. Dieser wurde hierbei nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02624-94020 mit der Polizei in Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen. ...

mehr