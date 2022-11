POL-FR: Waldkirch: Brenzlige Lage

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Dienstag, 22.11.2022, wurde in vier Schulen im Stadtgebiet von WT-Waldshut eingebrochen. Bereits am Montagabend, kurz nach 23:30 Uhr, war an einer Schule in der Friedrichstraße der Einbruchsalarm ausgelöst worden. Angerückte Polizeistreifen trafen auf offene Türen und Aufbruchspuren an einer noch verschlossenen Türe. Personen ...

