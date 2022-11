Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Umhängetasche aus Einkaufswagen gestohlen

Freiburg (ots)

Schon wieder wurde eine Umhängetasche aus einem Einkaufwagen gestohlen. Eine 22-jährige Frau befand sich zum Einkaufen am Montag, 21.11.2022, in einem Drogeriemarkt in einem großen Einkaufscenter in der Hauptstraße in Friedlingen, als sie gegen 10.40 Uhr den Verlust ihrer Umhängetasche bemerkte. Die beigebraune Umhängetasche einer renommierten italienischen Marke lag zuvor im Einkaufswagen. Nach Sachlage gingen drei unbekannte Männer arbeitsteilig vor, um die Umhängetasche aus dem Einkaufswagen zu stehlen. In der Tasche befanden sich ein Schmuckring, Bankkarten sowie Identitätsdokumente. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

