Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einer Lagerhalle in Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 27. Juli 2022, 10:35 Uhr, der Brand in einer Lagerhalle in der Straße 'Zur Rampe' in Bookholzberg gemeldet.

Ein 63-jähriger Anwohner vernichtete mit einem Gasbrenner Unkraut auf einer gepflasterten Auffahrt. Bei leichtem Wind wurden durch Funkenflug zwei in einer nahen Lagerhalle stehende Sonnenschirme in Brand gesetzt. Als 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und ein Rettungswagen den Brandort erreichten, hatte der 63-Jährige das Feuer bereits gelöscht.

Es entstanden lediglich geringe Sachschäden, Personen blieben unverletzt.

