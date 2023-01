Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 27.01.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ E-Bikes aus Schuppen entwendet ++

Dörverden. Am Zwischen Sonntagabend und Donnerstagvormittag brachen bisher unbekannte Täter in den Schuppen eines Wohnhauses ein, das in der Verdener Straße unweit der Straße Unter den Eichen liegt. Die Täter öffneten gewaltsam die Schuppentür und entwendeten ein E-Bikes, bevor sie sich unerkannt entfernten. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Kirchlinteln. Am Donnerstag, zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus, der im der Holtumer Dorfstraße, unweit der Straße Föscheberg, liegt. Die Täter öffneten gewaltsam eine Außentür, durch welche sie in die Innenräume einstiegen. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnt. Nach derzeitigem Stand machten die Täter keine Beute. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Thedinghausen. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Einmündung Dibberser Dorfstraße/Dibberser Landstraße (L 203) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 42 Jahre alter VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die VW-Fahrerin war auf der Dibberser Dorfstraße unterwegs. Als sie nach links auf die L 203 einbog, bemerkte sie ersten Informationen zufolge eine von links kommende 20 Jahre alte Audi-Fahrerin zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden lässt sich auf 15.000 EUR beziffern.

++ Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht ++

Langwedel. Am Donnerstag, gegen 12:20 Uhr, ereignete sich auf der Großen Straße (L 158) ein Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand, jedoch entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Eine 66 Jahre alte Audi-Fahrerin war auf der L 158 in Richtung Etelsen unterwegs. Auf dem Teilstück zwischen der Langwedeler Bahnhofstraße und der Carl-Friedrich-Straße kam die Audi-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab, wo sie gegen einen Skoda und einen Opel fuhr. Skoda und Opel waren auf dem Seitenstreifen geparkt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Sachschaden lässt sich auf zumindest 20.000 EUR beziffern. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ E-Roller entwendet ++

Ritterhude. Am Mittwoch, zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter einen E-Roller, der am Ritterhuder Bahnhof, an einem dortigen Bahnsteig abgestellt war. Die Täter knackten das Schloss des E-Rollers und flüchteten unerkannt mit der Beute. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

