Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 28.01.2023

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Fahrradunfall- Zeugen gesucht. Lilienthal. In den frühen Nachmittagsstunden des Freitags kam es in Lilienthal auf der Moorhauser Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 53-jährige Lilienthalerin leicht verletzte. Zuvor stürzte eine unmittelbar vor der 53-Jährigen fahrende 8-jährige Fahrradfahrerin aus Unachtsamkeit und fiel direkt vor das Fahrrad der 53-Jährigen. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kam ebenfalls zu Fall. Die 8-Jährige blieb unverletzt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation Lilienthal, unter der Telefonnummer 04298/465660, zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagabend befuhr ein 59-jähriger Osterholz-Scharmbecker mit seinem Kleinkraftrad den Radweg entlang der Bremer Straße in Osterholz-Scharmbeck. Auf dem dortigen Bahnübergang kam er vom Radweg ab und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der 59-Jährige schwer. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass der Verletzte unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Es wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Radfahrer übersehen. Langwedel. Am Freitag um 15:50 Uhr kam es in Langwedel-Etelsen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 86-jährige Führerin eines Peugeot 206 aus der Schulstraße auf die Etelser Bahnhofstraße einzufahren. Hierbei übersah sie den 25-jährigen Radfahrer, welcher die Etelser Bahnhofstraße auf dem Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und wurde schwer verletzt.

Diebstahl eines Traktors. Kirchlinteln-Armsen. In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete bisher unbekannte Täterschaft einen Traktor John Deere 6230 mit Frontlader und angebrachter Schaufel vom Grundstück des Geschädigten in der Straße Kattensteert in Kirchlinteln-Armsen. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 entgegen.

