Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 30.01.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ In Werkstatt eingebrochen ++

Oyten. Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag kam es zum Einbruch in Schuppen, der als Werkstatt eingerichtet ist. Der Schuppen liegt in der Sagehorner Straße unweit der Blankenstraße. Ersten Informationen öffneten die Täter gewaltsam die Tür zur Werkstatt und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge, bevor sie unerkannt flüchten konnten. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Tür hält stand ++

Verden. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag versuchten bisher unbekannte Täter in ein Schuhgeschäft einzubrechen, das im Verbrauchermarktzentrum im Johanniswall liegt. Ersten Informationen zufolge versuchten die Täter die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, welche jedoch standhielt. Die Täter ließen im weiteren Verlauf von der Tat ab und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall ohne Verletzte - in falsche Richtung auf die A 27 aufgefahren ++

Langwedel. Am Sonntag, gegen 21:40 Uhr, ereignete sich auf der A 27 in Richtungsfahrbahn Bremen zwischen den Anschlussstellen Langwedel und der Raststätte Goldbach-Nord ein Verkehrsunfall.

Ersten Informationen zufolge fuhr der 32 Jahre alter Opel-Fahrer bei der Anschlussstelle Langwedel über die eigentliche Abfahrt der Richtungsfahrbahn Bremen in Richtung Hannover - also entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung - auf. Nach derzeitigem Stand fuhr der Opel-Fahrer über die Nebenfahrbahn in die eigentliche Abfahrt der Raststätte Goldbach-Nord ein, wo er auf dem Gelände der Raststätte von der Fahrbahn abkam. Er stieß mit einem Baum und einer Laterne zusammen. Der 32-Jährige Opel-Fahrer sowie sein 42 Jahre alter Mitfahrer blieben unverletzt. Der Opel war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf 20.000 EUR beziffern. Aus welchem Grund der Opel-Fahrer in falscher Richtung aufgefahren ist, ist Teil der Ermittlungen, welche andauern.

Die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel leiteten gegen den Opel-Fahrer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Sie stellten den Führerschein des Opel-Fahrers sicher.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Diese - wie auch andere Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Einbrüche in Langwedel ++

Langwedel. Am Wochenende kam es in Langwedel zu mehreren Einbrüchen, zu denen die Polizei nach Zeugen sucht.

Einbruch in Bäckerei

Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag kam es zum Einbruch in eine Bäckerei, die in der Großen Straße - nahe der Carl-Friedrich-Straße - liegt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Tür und stiegen durch diese in die Bäckerei ein. Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter Bargeld und flüchteten unerkannt.

Einbruch in Fliesengeschäft

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag brachen bisher unbekannte Täter in ein Geschäft für Fliesen in der Großen Straße unweit der Straße Bohnenschläge ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür, durch welche sie einstiegen. Aus dem Geschäft entwendeten die Täter Bargeld. Mit der Beute flohen sie unerkannt.

Versuchter Einbruch in Blumenhandel

Zu einem versuchten Einbruch in einen Blumenhandel in der Großen Straße unweit der Marienstraße liegt kam es zwischen Freitagabend und Samstagvormittag. Der Versucht, eine Tür gewaltsam zu öffnen, scheiterte - die Tür hielt stand. Die Täter ließen von der Tat ab und flüchteten unerkannt.

Die Ermittlungen, welche auch die Prüfung umfassen, ob die Taten miteinander zusammenhängen, dauern an. In allen Fällen sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Versuchter Einbruch in Packstation - Polizei nimmt 20-Jährigen fest ++

Grasberg. Am Sonntagmittag kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Packstation, welche auf einem Parkplatz nahe der Kreuzung Kirchdamm und Langenmoor liegt. Zeugen meldeten, dass ein zunächst unbekannter, männlicher Täter versuchen würde, die Packstation gewaltsam zu öffnen. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes Osterholz begaben sich sofort zum Einsatzort, wo sie einen 20 Jahre alten Mann feststellten, gegen den sich nun die weiteren Ermittlungen richten. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, weshalb die Beamten ihn festnahmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell