POL-IZ: 220527.1 Itzehoe: Dieb bestiehlt Seniorin

Itzehoe (ots)

Mittwochmittag hat ein Unbekannter in einem Itzehoer Schuhladen eine Rentnerin bestohlen. Der Täter erbeutete eine Tasche samt Inhalt, darunter einige Euro Bargeld.

Um 13.15 Uhr hielt sich die auf einen Gehwagen angewiesene Dame in einem Schuh-Geschäft in der Carl-Zeiss-Straße auf. Während des Einkaufens hängte sie ihre Handtasche an ihren Rollator. Als sie die Gehhilfe kurzzeitig aus den Augen ließ, schlug ein Dieb zu und nahm sich die Tasche der 93-Jährigen. Der Täter erbeutete neben 45 Euro einige Papiere und Karten.

Eine verdächtige Person war weder den Mitarbeitern des Geschäfts noch der Geschädigten selbst aufgefallen. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

