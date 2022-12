POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung ( kal )

Polizeiinspektion Northeim

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam es am 04. Dezember 2022, gegen 01:40 Uhr, in der Bachstraße in Einbeck zwischen einem 19-jährigem aus Einbeck und einem 18-jährigem aus Amelsen. Beide Personen wurden dabei durch gezielte Faustschläge im Gesicht leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

