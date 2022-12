POL-NOM: Sachbeschädigung, Bedrohung und Widerstand gegen einen Polizeibeamten

Northeim (ots) - Northeim, Wallstraße, 01.12.2022, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr NORTHEIM (jd)- In der o. g. Zeit war der blaue VW Golf der Geschädigten ordnungsgemäß in der Wallstraße in Höhe des Zwingers abgestellt. Anschließend stellte die Geschädigte einen Schaden an der Motorhaube an ihrem Fahrzeug fest. Der Verursacher oder die Verursacherin beschädigte den Pkw vermutlich beim Ausparken und entfernte sich, ohne ...

