Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ( kal )

Einbeck (ots)

Am Sonntag, den 04. Dezember 2022, kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Dasseler Ortsteil Amelsen. Demnach befuhr eine bislang unbekannte Person mit ihrem Pkw den Moorweg und dort auf ein geparktes Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrzeug auf einen weiteren geparkten Pkw und dieser wiederum auf das vor ihm geparkte Fahrzeug geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 34.000 Euro. Nachdem der Fahrzeugführer des verursachenden Fahrzeuges kurz gewartet hatte und dann mitbekam, dass die Polizei informiert wurde, verließ er die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es wurden entsprechende Suchmaßnahmen eingeleitet, welche jedoch nicht zum Auffinden des verantwortlichen Fahrzeugführers führten. Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise zu dem verantwortlichen Fahrzeugführer bzw. zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell