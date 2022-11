POL-PDTR: Trier: Schadensreicher Streifzug durch die Friedrich-Wilhelm-Straße

Morbach (ots) - Am Samstag, dem 12.11.2022, in dem Zeitraum von 16.30 Uhr bis 18.45 Uhr wurde ein am Sportzentrum geparkter PKW beschädigt. Der dunkelfarbene Ford stand in dem Tatzeitraum auf dem öffentlichen Parkplatz unmittelbar vor dem Sportplatz. An dem Fahrzeug wurde durch massive Gewalteinwirkung der Außenspiegel der Fahrerseite aus der Verankerung gebrochen. Der Sachschaden dürfte im mittleren dreistelligen ...

mehr