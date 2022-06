POL-EL: Meppen - Eigentümer*in gesucht

Papenburg (ots) - Am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz in dem Deverweg bei dem Kaufland-Markt in Papenburg zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten schwarzen Opel Mokka. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer ...

