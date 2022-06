Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gölenkamp - Zeugen gesucht

Gölenkamp (ots)

Am Montag gegen 19 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Vechtetalstraße, Ecke Binnenborger Straße in Gölenkamp. Die Fahrerin eines Seats befuhr gegen 19.20 Uhr die Binnenborger Straße in Fahrtrichtung Gölenkamp. Als sie in die Vechtetalstraße abbog, übersah sie eine von rechts kommende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte. Anschließend setzte die Radfahrerin ihre Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

