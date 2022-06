POL-EL: Nordhorn - Mercedes beschädigt

Lingen (ots) - Zwischen dem 10. und 13. Juni kam es in Lingen in der Straße Am Schallenbach zu einem versuchten Einbruch. Die bislang unbekannten Täter versuchten gewaltsam in einen Kindergarten einzubrechen. Dabei wurden zwei Fenster und zwei Türen beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in ...

mehr