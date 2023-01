Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Kater verletzt - Polizei sucht nach Zeugen ++

Landkreis Verden (ots)

Kirchlinteln. Bereits am 09.01.2023 zeigte ein 65 Jahre alter Halter eines Vierbeiners an, dass sein Kater durch zwei Metallkugeln verletzt worden ist. Das ergab eine Untersuchung beim Tierarzt. Auf welche Weise die Metallkugeln genau in den Körper des Vierbeiners geraten sind, kann bisher noch nicht gesagt werden.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass der Kater zwischen dem 02.01.2023, am Vormittag, und 04.01.2023, am Nachmittag, im Bereich der Straße Bockhörn verletzt worden ist.

Der Kater verstarb wenige Tage später. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise unter 04231/8060 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell