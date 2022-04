POL-MK: Kennzeichendiebstahl beobachtet

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte versuchten am Dienstagabend zwischen 20:00 und 22.00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sauerfelder Straße einzubrechen. Sie hebelten dazu mehrfach an der Tür und rissen die Abdeckung des Türschlosses teilweise ab. Ins Innere der Wohnung gelangten sie allerdings nicht. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

