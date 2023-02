Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ In Wohnhaus eingebrochen ++ Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Unbekannte brechen in Wohnhaus ein ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ In Wohnhaus eingebrochen ++

Verden. Am Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus, das in der Gibraltarstraße unweit des Lupinenweges liegt. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, das im rückwärtigen Bereich liegt. Durch dieses stiegen sie in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Innenräume. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Sie flohen unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Verden. Am Mittwoch, gegen 08:30 Uhr, ereignete sich bei der Einmündung Ostertorstraße/Holzmarkt ein Verkehrsunfall, bei dem eine 17 Jahre alte Fußgängerin leicht verletzt wurde. Die Fußgängerin überquerte die Straße Holzmarkt in Richtung der Ostertorstraße. Ersten Informationen zufolge bog ein bisher unbekannter Fahrer eines orangenen Fahrzeuges aus der Ostertorstraße in die Straße Holzmarkt nach links in Richtung Zollstraße ein und bemerkte dabei die Fußgängerin zu spät, welche infolge des Verkehrsunfalles leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand setzte der bisher unbekannte Unfallbeteiligte nach einem kurzen Gespräch seine Fahrt fort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und nach dem bisher unbekannten Unfallbeteiligten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Achim. Am Mittwochnachmittag ereigente sich bei der Kreuzung Industriestraße/Finienweg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 40 Jahre alter Fahrer eines VW war auf der Industriestraße in Richtung Im Finigen unterwegs. Als er nach links - noch vor der Kreuzung - über die Querverbindung in den Finienweg einbog, bemerkte er ersten Informationen zufolge einen 30-jährigen Rollenfahrer zu spät, der ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Rollenfahrer leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden lässt sich auf 1.500 EUR beziffern. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++ Zwei Verletzte nach Auffahrunfall ++

Verden. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Lindhooper Straße (L 171) auf dem Teilstück zwischen der Carl-Hesse-Straße und dem Reithallenweg - ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 23 Jahre alter VW-Fahrer war auf der L 171 in Richtung Kirchlinteln unterwegs. Eine 21 Jahre alte Opel-Fahrerin war vor ihm in dieselbe Fahrtrichtung unterwegs. Dass sie verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte der VW-Fahrer ersten Informationen zufolge zu spät, sodass er auf das Heck des Opel auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die Opel-Fahrerin sowie ihre 52 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Der Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit, wobei sich der Sachschaden insgesamt auf zumindest 10.000 EUR beläuft.

++ Von der Fahrbahn abgekommen++

Ottersberg. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der A 1 in Richtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 71 Jahre alter Fahrer eines Pritschenwagens der Marke Mercedes leicht verletzt wurde. Als der Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt bremste, kam er zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen ins Rutschen, geriet infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn, wo der Mercedes auf der Seite zum Liegen kam. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Mercedes war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, wobei sich der Sachschaden insgesamt auf 5.000 EUR beziffern lässt. Andere Unfallbeteiligte gab es nicht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unbekannte brechen in Wohnhaus ein ++

Lilienthal. Am Mittwoch, zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr, ereignete sich in der Straße Alten Eichen ein Einbruch in ein Wohnhaus. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses und stiegen durch diese ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter die Innenräume, wobei sie Schmuck erbeuteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Mit Leichtkraftrad gestürzt ++

Schwanewede. Am Mittwoch, gegen 00:00 Uhr, ereignete sich auf der Straße Viehsteigfleth ein Verkehrsunfall, bei dem eine 55 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrades der Marke Hyosung leicht verletzt wurde. Der 55-Jährige war in Richtung Meyenburg unterwegs, als sie mit ihrem Leichtkraftrad ins Rutschen geriet und stürzte. Die 55-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Leichtkraftrand entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, wobei es fahrbereit blieb.

++ Fußgänger leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochnachmittag kam es auf der Straße Am Kleinbahnhof bei dem Fußgängerüberweg, der nahe der Einmündung der Straßen Am Kleinbahnhof/Schwarzer Weg/Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25 Jahre alter Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein 50 Jahre alter Mazda-Fahrer war auf der Straße Am Kleinbahnhof in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Ersten Informationen bemerkte der Mazda-Fahrer zu spät, dass der 25-Jährige den Fußgänger überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Mazda entstand Sachschaden, der sich auf über 2.000 EUR beziffern lässt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell