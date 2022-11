POL-PDLD: Weingarten (Pfalz) - Hydraulikhammer entwendet

Lingenfeld (ots) - Am Montagvormittag wurde eine Geschwindigkeitsmessung in der Germersheimer Straße in Lingenfeld durchgeführt. Hierbei konnten zwei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 30 km/h wurde der "Spitzenreiter" mit 44 km/h gemessen. Bei einer Überwachung des Durchfahrtsverbots "Am Hirschgraben" in Lingenfeld konnten fünf Verstöße festgestellt werden. Rückfragen bitte an: ...

