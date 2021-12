Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gleisweiler - Erneut Bettler unterwegs

Gleisweiler (ots)

Ein 26 Jahre alter und wohnsitzloser Mann, der mit einem Schild in der Hand von Haus zu Haus zog und nach Geld und Arbeit bettelte, konnte gestern (08.12.2021, 11 Uhr) in der Kronstraße angetroffen und kontrolliert werden. Anschließend wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Den Vorfall hatte ein 93-jähriger Bürger der Polizei gemeldet, weil der Unbekannte auch an seinem Anwesen klingelte und nach Almosen bettelte. Die Polizei weist darauf hin, dass das Betteln nach der Gefahrenabwehrverordnung verboten ist. Das zuständige Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Edenkoben wurde in Kenntnis gesetzt.

