Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bus touchiert geparkten PKW in Engstelle

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Am Montag, den 21.11.2022 um ca. 12:20 Uhr, touchierte ein 33-jähriger Linienbusfahrer in einer Engstelle einen geparkten PKW und beschädigte diesen. Der Busfahrer beabsichtigte die Hochstadter Straße in Fahrtrichtung Eisenbahnstraße zu befahren. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Die wenigen darin befindlichen Schulkinder wurden von ihren Eltern an der Unfallstelle abgeholt. Der geparkte PKW stand im absoluten Halteverbot. Der Fahrer kam während der Unfallaufnahme vor Ort und musste ein Verwarnungsgeld entrichten. Ebenso der Busfahrer, welcher den Verkehrsunfall letztendlich verursacht hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell