POL-VER: ERGÄNZUNG: ++ Brand einer Wohnung ++

Verden. Heute Vormittag kam es zum Brand in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus, das in der Straße Schwarzer Berg liegt. Ersten Informationen zufolge geriet ein Sofa in Brand, welches sich im Wohnzimmer der Wohnung befunden hat.

Verletzt wurde nach derzeitigem Stand durch den Brand niemand. Anwohnende bemerkten den Brand und setzten den Notruf ab. Die Feuerwehren Verden und Eitze rückten aus und bekämpfte den Brand. Die Wohnung ist zunächst nicht bewohnbar. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Ermittlungen dauern nun an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

