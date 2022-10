PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 11-jährigen Jungen aus Wehrheim

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pa)Die am Montag veröffentlichte und am Dienstag aktualisierte Vermisstenfahndung nach zwei 11-Jährigen aus Wehrheim, die am Sonntag vermisst gemeldet worden waren, wird zurückgenommen.

Nachdem bereits am Dienstag vermeldet werden konnte, dass einer der vermissten Jungen freiwillig zurückgekehrt war, konnte nun auch sein gleichaltriger Freund ausfindig gemacht und wohlbehalten zurückgebracht werden.

Es liegen keine Hinweise auf einen strafrechtlichen Zusammenhang des Verschwindens der Jungen vor. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell