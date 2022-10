PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Fahrradhandel +++ Pedelecs aus Gartenhütte entwendet +++ Motorroller gestohlen +++ Vandalismus an Bushaltestelle, Pkw und Kaugummiautomat +++ mehrere Unfälle mit Verletzten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Fahrradhandel,

Kronberg im Taunus, Westerbachstraße, 04.10.2022, 22.00 Uhr bis 05.10.2022 06.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch kam es in Kronberg zu einem Einbruch in das Gebäude eines Fahrradhandels. Zwischen 22.00 Uhr abends und 06.00 Uhr morgens verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in die Verkaufsräumlichkeiten der in der Westerbachstraße ansässigen Firma. Abgesehen hatten es die Täter auf hochwertige Pedelecmodelle des Herstellers "Specialized". Insgesamt acht Fahrräder - sechs E-Mountainbikes und zwei E-Rennräder - wurden entwendet. Aufgrund des Umfangs des Diebesguts, dessen Wert sich auf mehrere Zehntausend Euro beläuft, ist zu vermuten, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug verwendet wurde. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

2. Pedelecs aus Gartenhütte entwendet,

Königstein im Taunus, Grüner Weg, 03.10.2022, 19.00 Uhr bis 05.10.2022, 07.15 Uhr

(pa)Zwei Elektrofahrräder im Gesamtwert von rund 6.000 Euro stahlen Diebe in den vergangenen Tagen in Königstein. Die beiden Pedelecs standen in einer Gartenhütte in der Straße "Grüner Weg". Die Täter betraten zwischen Montagabend und Mittwochmorgen das Wohngrundstück, brachen die Gartenhütte auf und ließen die beiden Räder samt Akkuladegeräten mitgehen. Auf einem Nachbargrundstück durchsuchten die Diebe zudem eine Garage, wobei sie jedoch nicht fündig wurden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0.

3. Motorroller gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Oberste Gärten, 04.10.2022, 16.00 Uhr bis 05.10.2022, 11.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg Kirdorf kam es von Dienstag auf Mittwoch zu einem Diebstahl eines Motorrollers. Das schwarze Kleinkraftrad des Herstellers Peugeot war in der Straße "Oberste Gärten" vor einem Hauseingang abgestellt, als Unbekannte den Roller zwischen Dienstag und Mittwoch entwendeten. An dem Motorroller war zuletzt das Versicherungskennzeichen "UOW 734" angebracht. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Vandalismus an Bushaltestelle,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gluckensteinweg, 05.10.2022, 00.00 Uhr bis 06.50 Uhr

(pa)In der Nacht auf Mittwoch wurde im Bad Homburger Gluckensteinweg eine Bushaltestelle mutwillig beschädigt. Zwischen Mitternacht und 06.50 Uhr morgens zerstörten Unbekannte die Glasscheibe der Haltestelle "Hamelstraße", wodurch ein Sachschaden von etwa 700 Euro entstand. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Autoscheibe eingeworfen,

Steinbach, Waldstraße, 05.10.2022, 17.15 Uhr bis 18.40 Uhr

(pa)In der Steinbacher Waldstraße kam es am Mittwoch zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Ein Skoda Citigo stand zwischen 17.15 Uhr und 18.40 Uhr auf einem Parkplatz am dortigen Tennisclub. Während dieses Zeitraums warf jemand einen Stein gegen die Scheibe der Beifahrertür, wodurch ein Loch im Glas entstand. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel zu melden.

6. Kaugummiautomat mutwillig beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Kelkheimer Straße, Nacht zum 05.10.2022,

(pa)In der Kelkheimer Straße in Bad Homburg wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Kaugummiautomat zum Ziel von Zerstörungswut. Wie am Mittwochmorgen festgestellt werden musste, hatte jemand den vor einem Wohnhaus montierten Automaten aufgebrochen und den Inhalt - auch das enthaltene Münzgeld - in ein angrenzendes Gebüsch geworfen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

7. Pkw prallt gegen Baum - Insassen schwer verletzt, B 456, zwischen Bad Homburg und Usingen (Gemarkung Bad Homburg), 06.10.2022, 09.45 Uhr

(pa)Am Donnerstagmorgen kam es auf der B 456 bei Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Ein 67-jähriger Grävenwiesbacher war mit seinem Dacia gegen 09.45 Uhr aus Bad Homburg kommend in Richtung Usingen unterwegs, als er in Höhe der Abfahrt Usinger Weg aus bislang unbekannter Ursache zunächst auf die Gegenspur und anschließend nach links in den Straßengraben abkam, wo der Pkw mit einem Baum kollidierte. Durch den Aufprall zogen sich der Autofahrer sowie seine 62-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte beide in umliegende Kliniken. An dem Dacia des Grävenwiesbachers entstand Totalschaden.

8. Volkswagen prallt gegen Mauer,

Kronberg, Oberhöchstadt, Am Kirchberg 1, 05.10.2022, gg. 17.25 Uhr

(pa)In Kronberg Oberhöchstast ereignete sich am späten Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand. Gegen 17.25 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Bad Soden mit einem VW die Straße "Am Kirchberg" aus Richtung Friedensstraße in Fahrtrichtung Sodener Straße. Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor der Autofahrer die Kontrolle über den Passat. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, touchierte einen Bordstein sowie ein Geländer, bevor es gegen eine Mauer prallte und zum Stillstand kam. Der bei dem Unfall leicht verletzte Fahrer wurde zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Sein Volkswagen war aufgrund erheblicher Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

9. Zwei Verletzte bei Auffahrunfall nach Überholmanöver, B 456, zwischen Oberursel und Bad Homburg (Gemarkung Oberursel), 06.10.2022, gg. 05.50 Uhr

(pa)Am Donnerstagmorgen mussten zwei Personen nach einem Verkehrsunfall auf der B 456 zwischen Oberursel und Bad Homburg in Krankenhäuser gebracht werden. Gegen 05.50 Uhr befuhr eine 42-jährige Offenbacherin die Bundesstraße mit ihrem Citroen in Fahrtrichtung Bad Homburg, als plötzlich ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Pkw ein vorausfahrendes Fahrzeug trotz Gegenverkehr überholte. Um einem Frontalzusammenstoß zu entgehen, leitete die Citroen-Fahrerin eine Vollbremsung ein. Zwar erzielte diese den gewünschten Erfolg, jedoch gelang es einem nachfolgenden Motoradfahrer nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. Der 36-jährige Usinger geriet mit seiner Yamaha ins Schlingern und prallte gegen das Heck des Citroen. Er sowie die 42-jährige Autofahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Die Person am Steuer des überholenden Pkw hatte ihre Fahrt im Anschluss an das Unfallgeschehen fortgesetzt. Daher bittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

