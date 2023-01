Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 und Herrenberg-Gültstein: Opel-Lenker bremst Ford-Fahrer aus, bedroht Einsatzkräfte und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 17.50 Uhr alarmierte ein 53 Jahre alter Ford-Fahrer die Polizei, nachdem er zwischen den Anschlussstellen Horb und Rottenburg am Neckar vom Fahrer eines Opel zunächst wohl ausgebremst worden sei. Darüber hinaus sei es fast zu einem Unfall gekommen, da die Fahrweise des Opel-Lenkers auffällig unsicher war. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg konnte den genannten Opel auf der Autobahn nicht mehr feststellen. Letztlich kontaktierte der 53-Jährige erneut die Polizei, da er den Opel im Bereich einer Tankstelle in Herrenberg-Gültstein entdeckt hatte. Der Fahrer des Opel sollte hierauf eine Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als er von den eingetroffenen Einsatzkräften angesprochen wurde, reagierte er direkt mit Beleidigungen. Darüber hinaus ignorierte er alle polizeilichen Aufforderungen, wies sich nicht aus und gab auch seinen Führerschein nicht heraus. Stattdessen steigerte sich seine Aggressivität immer mehr. Nachdem der Opel-Lenker zunächst in sein Fahrzeug ein- und wieder ausgestiegen war, erkannten die Beamtinnen und Beamten, dass er ein Messer in der Hand hielt und die Umstehenden aufforderte, sich ihm nicht zu nähern. Anschließend gelang es dem Mann, mit seinem Fahrzeug davon zu fahren. Mehrere Streifenwagenbesatzungen nahmen die Verfolgung auf, verloren den Opel allerdings im Bereich Herrenberg aus den Augen. Die Ermittlungen dauern an.

