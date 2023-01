POL-SI: Mehrere Einbrüche in Kreuztal - #polsiwi

Siegen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04.01.2023) ist es zu einem Einbruch in einen Schnellimbiss an der Kölner Straße in Siegen gekommen. Zwischen 23:00 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Ladenlokal. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Unbekannten die Kasse samt Bargeld. Das Siegener ...

