BPOL-KL: Richtiger Riecher

Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am Morgen des 31. August 2022 wurde eine 43-jährige Frau nach einer verbalen Auseinandersetzung von einem 55-jährigen Mann in den unbefahrenen Gleisbereich des Gleises 1a im Hauptbahnhof Neustadt/Weinstraße gestoßen. Der Mann entfernte sich umgehend vom Tatort. Bei dem Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen im Gesicht und ...

