Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr durch Entfernung von Spannungskabel

Bobenheim-Roxheim (ots)

Auf der Bahnstrecke zwischen Bobenheim-Roxheim und Worms manipulierten in den Morgenstunden des 4. September 2022 unbekannte Täter an vier Masten der Oberleitung. Es wurden Spannungskabel, welche der Stabilisierung und Befestigung der Oberleitung dienen, abgetrennt. Durch eine Legierung auf den Kabeln könnte der Anschein eines hochwertigen Kupferkabels durch die Täter angenommen worden sein. Der Materialwert ist jedoch gering. Die Strecke konnte aufgrund der Schäden nur noch eingleisig befahren werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Schwierigkeiten in den Betriebsabläufen der Deutschen Bahn AG. Zudem bestand durch die verminderte Stabilität der Oberleitung die Gefahr eines Oberleitungsabrisses bei Zugfahrten. Gegen die unbekannten Täter wird nun durch die Bundespolizei wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet aufmerksame Bürger und Bürgerinnen die Hinweise zu dem o.g. Vorfall machen können sich telefonisch unter 0631-34073-0 oder per email bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell