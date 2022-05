POL-PDTR: Sachbeschädigung an Mähroboter

Trier (ots) - Am Mittwoch, den 11.05.2022, ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Im Hagen in Saarburg. Der Geschädigte parkte seinen Pkw hinter dem späteren Verursacher in einer eingezeichneten Parkfläche in Höhe der Hausnummer 9a. Nachdem der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an seinem vorderen Kennzeichen, die nach bisherigem Stand der Ermittlungen ...

