Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto mit offener Seitenscheibe

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat die Polizei am Sonntagabend auf einen Pkw hingewiesen, der seit Tagen mit offenem Seitenfenster in der Bremerstraße stand. Die ausgerückte Streife fand den Wagen an der beschriebenen Stelle - die Scheibe auf der Fahrerseite war geöffnet, die Türen aber verschlossen. Im Innenraum des Fahrzeugs entdeckten die Beamten einen Geldbeutel, mehrere Schlüsselbunde sowie ein Mäppchen mit Münzgeld.

Die Sachen wurden vorsorglich sichergestellt. Eine Möglichkeit, das offene Fenster zu verschließen, wurde nicht gefunden.

Anhand des Kennzeichens konnte der Halter ermittelt und telefonisch erreicht werden. Er gab an, sich gerade in Berlin aufzuhalten, und versprach, die Sachen bei seiner Rückkehr auf der Polizeiwache abzuholen. Außer den sichergestellten Gegenständen würden sich keine Wertgegenstände im Wageninneren befinden. |cri

