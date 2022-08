Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorrad prallt auf Verkehrsinsel

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Sozusagen mit einem "blauen Auge" ist ein Motorradfahrer am Sonntag bei einem Unfall in Mehlingen davongekommen. Der 58-Jährige war mit einer Gruppe Biker auf der L401 in Richtung Kaiserslautern unterwegs und fuhr als Letzter, als er aus noch ungeklärter Ursache auf eine Verkehrsinsel auffuhr und stürzte. Der Fahrer flog über seinen Lenker und schlug auf der Straße auf. Ein Verkehrsschild, das auf der Insel installiert war, brach aus seiner Verankerung heraus. Ein Autofahrer, der hinter der Motorradgruppe fuhr, konnte den Unfall beobachten und verständigte die Polizei.

Der Rettungsdienst kümmerte sich zunächst vor Ort um den 58-Jährigen. Er hatte sich offenbar "nur" Prellungen zugezogen. Der Mann wurde dennoch vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell