POL-PPWP: Wer hat den Mercedes beschädigt?

Kaiserslautern (ots) - Wie wichtig es ist, E-Scooter nach der Benutzung ordnungsgemäß abzustellen, hat sich am Sonntag einmal mehr gezeigt. Aus der Straße "Am Nussbäumchen" meldete ein Mann am Vormittag eine Unfallflucht. Der "Verursacher": ein umgefallener E-Scooter. Wie der 44-jährige Mann bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er seinen Mercedes am Samstagabend in einer Parklücke quer zur Fahrbahn abgestellt. ...

