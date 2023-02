Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der A 27 ++

Landkreis Verden (ots)

++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der A 27 ++

++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der A 27 ++ Langwedel. Heute, gegen 09:15 Uhr, kam es auf der Autobahn 27 auf der Richtungsfahrbahn Hannover zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Verden-Nord zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, nach derzeitigem Stand eine davon schwer. Eine 36 Jahre alte Fahrerin eines BMW war in Richtung Hannover auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Dass es vor ihr zum Stau kam, bemerkte die BMW-Fahrerin ersten Informationen zufolge zu spät. Sie stieß im weiteren Verlauf mit der 43 Jahre alten Fahrerin eines Skoda zusammen, die vor ihr stand. Nach derzeitigem Stand wurde die Skoda-Fahrerin wurde infolgedessen schwer verletzt und die BMW-Fahrerin leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von über 15.000 EUR, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell