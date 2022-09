Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220927 - 1117 Frankfurt-Ginnheim: Handtaschenraub auf Fahrrad

Frankfurt (ots)

(dr) Ein unbekannter Mann raubte gestern Nachmittag (26. September 2022) einer 68-jährigen Radfahrerin "Am Ginnheimer Wäldchen" die Handtasche.

Die Geschädigte fuhr gegen 15:10 Uhr mit ihrem Fahrrad durch den Niddapark und wollte "Am Ginnheimer Wäldchen", in Höhe der Tennisplätze, eine Unterführung nutzen. Plötzlich überholte sie ein Radfahrer und sprühte ihr unvermittelt Reizstoff ins Gesicht. In der Folge riss der Mann die 68-Jährige vom Rad und raubte ihre am Körper getragene Handtasche. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit dem Rad zurück in den Niddapark in Richtung Hausen. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die leicht verletzte Geschädigte wurde aufgrund erlittener Schürfwunden und einer Augenreizung durch Kräfte des alarmierten Rettungsdienstes behandelt.

Der bislang unbekannte Täter erbeutete eine grüne Damen-Handtasche mit der Geldbörse der Geschädigten, in der sich neben Bargeld unter anderem auch Ausweis, Führerschein und Bankkarte befanden.

Der Mann wird beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, von schlanker Statur. Er habe kurze, schwarze Haare und einen Oberlippenbart getragen. Zudem sei er von südosteuropäischer Erscheinung gewesen. Er habe eine blaue Steppjacke, eine helle Hose und Turnschuhe getragen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden geben, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell