Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden

Osterholz vom 11.02.2023

PI Verden / Osterholz (ots)

Bereich Osterholz:

Worpswede Zur unbestimmten Tatzeit von Samstag (04.02.23) bis Freitag (10.02.23) haben sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße Hinterm Berg in Worpswede verschafft. Mit geringwertigem Diebesgut konnten die Täter die Örtlichkeit anschließend unerkannt verlassen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich unter 04791/3070 beim Polizeikommissariat Osterholz zu melden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Achim:

Pkw-Teilediebstahl In der Zeit vom 10.02.2023, 19:30 Uhr, bis 11.02.2023, 00:15 Uhr, bauten bisher unbekannte Täter diverse Teile aus einem BMW X2 aus. Der Pkw war auf dem Parkplatz am Weserufer in Achim in der Uesener Weserstraße abgestellt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Bereich Verden:

Am Freitag den 10.02.2023 um 22.25 Uhr kommt es in Langwedel Etelsen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, die im Kreuzungsbereich zusammenstoßen und danach nicht mehr fahrbereit sind. Ein 19-jährige Autofahrer will dabei mit seinem Kia von der Etelser Bahnhofstraße nach links in die Bremer Straße abbiegen und übersieht dabei den 20-jährigen VW Fahrer, so dass es zu Zusammenstoß kommt. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben jeweils unverletzt. Gesamtschaden ca. 12000 Euro.

Unfall aufgrund Trunkenheit des Fahrzeugführers Am 11.02.2023 um 05.35 Uhr befuhr der 23-jährige Fahrer des VW Golfs die Bremer Straße stadtauswärts und kam in Höhe des Bürgerparks nach links von der Straße ab. Er prallte dann gegen den Bordstein und im weiteren Verlauf rammte er einen dort geparkten Pkw, der durch die Wucht des Aufpralls auf die andere Straßenseite geschoben wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der 23-jährige blieb dabei unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei ihm eine Alkoholisierung in Höhe von 1,25 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Fahrzeugführer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zudem mehrere hundert Euro zur Sicherheit hinterlegen.

-Hensen, POK-

