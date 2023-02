Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Mit Ladung eine Überführung touchiert ++ Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Mit Ladung eine Überführung touchiert ++

Verden. Am Donnerstag, gegen 23:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 27. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden lässt sich auf mehrere 10.000 EUR beziffern.

Der 46 Jahre alte Fahrer eines Schwertransportes war auf der A 27 in Richtung Hannover unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord touchierte er mit seiner Ladung die Brücke der Überführung der B 215 zur A 27. Ein Verkehrsteilnehmer meldete den Verkehrsunfall. Der Fahrer des Schwertransportes setzte zunächst seine Fahrt fort und konnte im weiteren Verlauf durch Kräfte des Polizeikommissariats Bad Fallingbostel festgestellt und kontrolliert werden.

Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Erhebliche Beschädigungen sind nach derzeitigem Stand an der Brücke der B 215 nicht entstanden. An der Ladung des Schwertransportes entstand stärkerer Sachschaden. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro beziffern lassen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ++

Schwanewede. Am Donnerstagmorgen kam es auf der Hospitalstraße (K 1) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde Der 38 Jahre alte Fahrer eines Busses war auf der Ostlandstraße in Richtung K 1 unterwegs. Als er an der Einmündung nach rechts in die K 1 abbog, bemerkte er ersten Informationen zufolge eine 79 Jahre alte Ford-Fahrerin zu spät. Sie war auf der K 1 in Richtung Kaserne unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Ford-Fahrerin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf insgesamt 8.000 EUR beziffern lässt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

